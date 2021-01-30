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Oğullarını askere teslim eden aile kaza yaptı: 3 ölü

30.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Oğullarını Samsun’da vatani birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34.

Oğullarını Samsun’da vatani birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönüşte yaptığı kazada askerin anne ve babası ile kardeşi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Esenyurt’ta ikamet eden Mustafa Çelik (47), vatani görevini yapması için oğlu Mürsel Çelik (24) ile birlikte yanına eşi Gülbahar Çelik (41) ve diğer oğlu Gürsel Çelik’i (22) de alarak bu sabah Samsun’a geldi. Mürsel Çelik’i askeri birliğine teslim eden aile İstanbul’a geri dönerken baba Mustafa Çelik idaresindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticareti araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki su kanalına girip 50 metre sürüklendi. Kazada, Mustafa Çelik, eşi Gülbahar Çelik ile oğlu Gürsel Çelik ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Gülbapar Çelik ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Baba ile oğlu Kavak Devlet Hastanesi’nde, anne de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden ailenin Tokat Almus nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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