HABER

Oğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 15:57 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta şarampole yuvarlanan otomobilde ölen İsmail Elbir (49) ve eşi Ebru Elbir(45), memleketleri Aydın'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Oğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- UŞAK'ta şarampole yuvarlanan otomobilde ölen İsmail Elbir (49) ve eşi Ebru Elbir(45), memleketleri Aydın'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yoğun bakımda olan çiftin oğlu üniversite öğrencisi Zorbey Elbir'in (19) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza, dün saat 09.30 sıralarında, Uşak- Ankara karayolunda meydana geldi. Aydın'da oturan İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir, 2'inci sınıf öğrencisi olan oğulları Zorbey Elbir'i üniversite eğitimi aldığı Eskişehir'e götürmek için yola çıktı. İsmail Elbir yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil, Banaz ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir yaşamını yitirirken, çiftin oğlu Zorbey Elbir ise ağır yaralandı. Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey Elbir'in tedavisini sürdüğü bildirildi.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden İsmail ve Ebru Elbir çiftinin cenazeleri, bu sabah Aydın'a getirildi. Evlerinin önünde helallik alınan çiftin cenazesi, daha sonra Bey Camii'ne götürüldü. Öğlende düzenlenen cenaze töreninde, İsmail Elbir'in AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ağabeyi Hüsnü Elbir, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüsnü Elbir, çevredekilerin desteğiyle ayakta durdu. Cenazeye Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası çift, Kemer Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Oğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildiOğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildiOğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildiOğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildi

PARTNERBiz buraya kendimizi yakmaya geldikBiz buraya kendimizi yakmaya geldik
Çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladıÇocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
‘Hayvanlar ve Biz’ sergisi Miami’de açılıyor‘Hayvanlar ve Biz’ sergisi Miami’de açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gören bir daha dönüp baktı!

Gören bir daha dönüp baktı!

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

İlginizi Çekebilir

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Diğer Haberler
Düğünde haciz şoku!

Düğünde haciz şoku!

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.