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Oğullarını üniversiteye götürürken kazada ölen çift, yan yana defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 17:30 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta şarampole yuvarlanan otomobilde ölen İsmail Elbir (49) ve eşi Ebru Elbir(45), memleketleri Aydın'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- UŞAK'ta şarampole yuvarlanan otomobilde ölen İsmail Elbir (49) ve eşi Ebru Elbir(45), memleketleri Aydın'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yoğun bakımda olan çiftin oğlu üniversite öğrencisi Zorbey Elbir'in (19) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında, Uşak- Ankara karayolunda meydana geldi. Aydın'da oturan İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir, 2'inci sınıf öğrencisi olan oğulları Zorbey Elbir'i üniversite eğitimi aldığı Eskişehir'e götürmek için yola çıktı. İsmail Elbir yönetimindeki 35 JR 564 plakalı otomobil, Banaz ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada İsmail Elbir ve eşi Ebru Elbir yaşamını yitirirken, çiftin oğlu Zorbey Elbir ise ağır yaralandı. Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zorbey Elbir'in tedavisini sürdüğü bildirildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden İsmail ve Ebru Elbir çiftinin cenazeleri, bu sabah Aydın'a getirildi. Evlerinin önünde helallik alınan çiftin cenazesi, daha sonra Bey Camii'ne götürüldü. Öğlende düzenlenen cenaze töreninde, İsmail Elbir'in AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi olan ağabeyi Hüsnü Elbir, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüsnü Elbir, çevredekilerin desteğiyle ayakta durdu. Cenazeye Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası çift, Kemer Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

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