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Oğullarının öldürdüğü çift toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci (55) son yolculuklarına uğurlandı.

Oğullarının öldürdüğü çift toprağa verildi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Toroslar ilçesinde, oğulları tarafından öldürülen Gaffar Demirci (60) ile Aynizılha Demirci (55) son yolculuklarına uğurlandı. Katil zanlısı Selim Demirci'nin (33) ise sorgusu sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde, Toroslar ilçesine bağlı Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıda bir kavgaya karıştığı iddia edilen Selim Demirci, elinde bıçakla girdiği evde anne ve babası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selim Demirci, önce annesi Aynizılha Demirci’yi ardından da babası Gaffar Demirci’yi bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Selim Demirci'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı. Olay yerne çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan Demirci çifti, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Güneykent Mezarlığı’na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından çift sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
Öte yandan, gözaltına alınan Selim Demirci’nin emniyetteki sorgusu sürerken, çiftin diğer oğlu Yunus Demirci'nin ise geçen yaz intihar ettiği öğrenildi.
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Oğullarının öldürdüğü çift toprağa verildiOğullarının öldürdüğü çift toprağa verildiOğullarının öldürdüğü çift toprağa verildiOğullarının öldürdüğü çift toprağa verildi

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