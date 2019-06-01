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Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 22:45 | Son Güncelleme

CENAZE TOKAT’A GETİRİLDİ Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi.

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)

CENAZE TOKAT’A GETİRİLDİ
Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi otopsinin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a gönderildi. Şehidin cenazesini Tokat Havaalanı'nda Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 48'nci Piyade Alay Komutanı Albay Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, il protokolü, şehidin babası Bekir Alıcı ve annesi Yeter Alıcı ile yakınları karşıladı. Bekir-Yeter Alıcı çifti karşılama sırasında şehit oğulları Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın fotoğrafları öperek gözyaşı döktül. Anne Yeter Alıcı oğlunun cenazesi askerlerin omuzlarında taşınırken, "Vatan sağolsun. Düşmanlar sevinmesin. Yaktılar beni yavrum" diyerek ağladı. Bekar olan şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın 1 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.
Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, ambulansa konularak, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Alıcı’nın cenazesi Erbaa ilçesinde yarın öğle namazı sonrası düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)Oğullarının şehit olduğu haberini tarlada çalışırken aldılar (2)

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