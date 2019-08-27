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Oğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araç

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de şeker hastalığı nedeniyle 2 bacağı kesilen İlhami Eren'i (62) çocukları sırtında taşıyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize de giren Eren'in tek isteği, kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği akülü araca sahip olmak.  Merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan İlhami Eren, şeker hastalığı nedeniyle son 1 yılda 4 kez ameliyat geçirdi.

Oğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araç

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE'de şeker hastalığı nedeniyle 2 bacağı kesilen İlhami Eren'i (62) çocukları sırtında taşıyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize de giren Eren'in tek isteği, kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği akülü araca sahip olmak.
Merkeze bağlı Ballıca köyünde yaşayan İlhami Eren, şeker hastalığı nedeniyle son 1 yılda 4 kez ameliyat geçirdi. 2 bacağını kaybeden Eren, böbrek yetmezliği nedeniyle de diyalize giriyor. Tüm ihtiyaçları çocukları tarafından karşılanan İlhami Eren'in tek isteği akülü araca sahip olmak.
Şeker hastalığıyla 30 yıldır mücadele verdiğini anlatan İlhami Eren, “Hastalık nedeniyle Trabzon’da ayaklarımı kestiler. ardından Gümüşhane’ye geldim, altı aydır hastanede yatıyordum. İstediğim tek şey akülü araç. Çocuklarım beni sırtında taşıyorlar, onlara daha fazla yük olmak istemiyorum” dedi.
'SIRTIMIZDA TAŞIMAKTAN GOCUNMUYORUZ'
Babalarını sırtında taşıdıklarını, bundan da rahatsız olmadıklarını söyleyen Süleyman Eren, "Babam yoğun ameliyat sürecinden geçti. İki ayağını kestiler. Bir tanesini diz kapağından, diğerini de diz kapağından. Dört kez ameliyat oldu. Hastaneye kendi imkanlarımızla götürüp, getiriyoruz. Babamın emekli maaşı var. Başka maddi yardım almıyoruz. Yol parasına başvuru yaptık, bu ay sonunda belli olacak. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla halletmeye çalışıyoruz. Allah kimsenin başına vermesin, sırtımızda taşımaktan gocunmuyoruz. Lavaboya da sırtımıza alıp, götürüyoruz. Annem de elinden geldiği kadar yardımcı oluyor" diye konuştu.
'KEŞKE BİR AKÜLÜ OLSA'
İlhamı Eren’in kızı Gümüşhane Fen Lisesi öğrencisi Ravza Eren de, babasının çok güçlü olduğunu belirterek, "Yurtta kalıyorum. Babamın hastalığından dolayı derslerime odaklanamıyorum. Hastalık döneminde çok kötüydüm. Belli etmemeye çalışıyordum. Doktorlar iyi şeyler söylemiyordu ama babam çok güçlü. Sınavlardan sonra beni, babamın yanına götürüyorlardı. Keşke akülü aracı olsa. Babama daha iyi yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.Bir akülü arabamız olsa ona daha çok yardımcı olur, isteklerini daha iyi yerine getirebiliriz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

Oğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araçOğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araçOğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araçOğullarının sırtında taşıdığı babanın tek isteği akülü araç

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