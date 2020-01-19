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  4. Oğullarının yanlış tedavi sonucu sakat kaldığını iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

Oğullarının yanlış tedavi sonucu sakat kaldığını iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Oğullarının yanlış tedavi sonucu sakat kaldığını iddia eden aile suç duyurusunda bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bir aile, 2 yaşındaki çocuklarına yanlış tedavi uygulandığını öne sürdükleri İstanbul'daki özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yanlış tedavi sonucu sakat kaldığı iddia edilen 2 yaşındaki Güney'in annesi Dilan Karaoğul, yaptığı açıklamada, 2018 yılında dünyaya gelen oğluna "çocuk kalp rahatsızlığı" teşhisi konulduktan sonra önce Bursa'daki bir özel hastaneye ardından da İstanbul'daki farklı bir özel hastaneye gittiklerini kaydetti.

Oğlunun tedavisinin söz konusu özel hastanede sürdüğünü anlatan Karaoğul, "Daha sonra normal servise çıktık. Burada serumu yanlış taktıkları için çocuğun ayağı yandı ve tekrar yoğun bakıma alındı. 1 sene 10 ay hastanede yatıp kalktık. Tedavisi devam edecek ve ameliyatları var. Yemek yiyemiyor, su içemiyor, konuşamıyor. Yaşıtlarından geride büyüyor. Çocuğum sol tarafını hissetmiyor. Ayağında kısalık oluştu." diye konuştu.

Karaoğul, oğluna gündüzleri kendisinin geceleri ise eşi Şaban Karaoğul'un baktığını belirterek, Güney'in makinelere bağlı hayatının sürdürmesinin acı verici olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan oğulları için yardım beklediklerini ifade eden Karaoğul, "Bizim gibi hastalarla ilgilenmesini daha çok isteriz. Böyle çocukları kurtarsınlar. Çocuğum normal arabaya binemiyor, ambulansla gidip geliyor." dedi.

- "Aralık ayında taburcu edip 5 cihazla eve gönderdiler"

Oğullarının tedavi sürecinde işsiz kalan baba Şaban Karaoğlu ise tedavi ve medikal malzemelerin ücretleri nedeniyle evlerini sattıklarını belirterek, "Üçüncü ayda çocuğun yanlış tedaviden dolayı ayağını yaktılar. Çocukta kalp rahatsızlığı olduğu için kaldıramadı kalbi durdu. Havale geçirdi ve sol tarafında hissizlik oluştu." ifadelerini kullandı.

Çocuklarını 7 ay boyunca göremediklerini dile getiren Karaoğul, şunları söyledi:

"Servise çıkınca ayağını gördük. Aralık ayında taburcu edip bizi 5 cihazla eve gönderdiler. Taburcu edilmeden tedavileri üstleneceklerini söylediler. Dava açacağımı söyleyince 'eğer dava açarsanız bir iğne bile kullanırsak ücret çıkarırız' dediler. 2 yıldır hastanelere gidip geliyoruz. Masrafların altından kalkamıyoruz. Çocuğun 16 parça medikal malzemesi var. Parasız olmuyor. Cumhurbaşkanımızdan, Adalet ve Sağlık bakanlarımızdan destek bekliyoruz."

Aile, İstanbul'daki özel hastane hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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