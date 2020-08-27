HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ogün Samast tahliye mi oldu? Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

Ogün Samast tahliye mi oldu? Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2020 14:59 | Son Güncelleme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 19 ocak 2007'de Şişli'de öldüren tetikçi Ogün Samast, denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye olacağı iddia ediliyordu. Ogün Samast tahliye mi oldu? Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir? İşte son dakika Ogün Samast haberi...

Ogün Samast tahliye mi oldu? Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

19 ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i Şişli'de sokak ortasında öldüren tetikçi Ogün Samast'ın tahliye olacağı konuşuluyordu. Ogün Samast tahliye mi oldu araştırmasını yapan vatandaşlar davayı takip ediyor. Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

Ogün Samast tahliye mi oldu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren tetikçi Ogün Samast 19 Ocak 2007'den bu yana gündem olmuştu. Bugün Ogün Samast'ın tahliye olacağı iddiası geldi. Ogün Samast tahliye mi oluyor araştırılmaya başlandı. Samast'ın yargılaması örgüt kapsamında yapılmadı. 1990 doğumlu olan Ogün Samast cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olduğu için “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün Ogün Samast'ın tahliye edildiği açıklandı.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

1990 yılında Trabzon'da doğan Ogün Samast, 19 Ocak 2007 tarihinde henüz 17 yaşındayken Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i öldürmüştü. İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskargazi Caddesi üzerinde gerçekleşen olayın azmettiricisi olarak Yasin Hayal tutuklanmıştı. Ogün Samast'ın ailesi Trabzon'da Düzköy ilçesinde yaşıyor. Anne ve babası boşanan Samast, lise birinci sınıftan sonra okulu bırakmış. Birçok iş yerinde çalışan Ogün Samast, çalıştığı yerlerde uzun süre kalmayı başaramamış. Ogün Samast'in cinayeti işlemesinin ardından ailesi gazetecilere Samast hakkında "sakin ve uysal" birisi olduğunu açıklamıştı. Ogün Samast'ı arkadaşları ise "agresif ve kavgacı" olarak anlattı. Futbol takımında oynayan Samast agresif tavırları yüzünden yerel futbol takımında da uzun süre kalamamış.
Ayrıca, polis raporunda Samast'ın internet üzerinde çok vakit geçirdiği ibaresi yer alır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...
Kiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsinizKiraz sapı çayı ile ödem atabilir, ağrılardan kurtulabilirsiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Bomba iddia! Faturaları ödemekten bıkınca...
Aşı ile ilgili flaş gelişme! Türkiye’de Eylül’de başlıyor
Aşı ile ilgili flaş gelişme! Türkiye’de Eylül’de başlıyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Mikrofon açık kalınca Alman bakanın Türkiye sözleri ifşa oldu
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
İlginizi Çekebilir
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Altın aradığımı sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşırmadan edemiyor
'Altın arıyorum sanıyorlar ama...' Gerçeği öğrenen şaşıp kalıyor
117 bin yavru sazan Denizli'deki göllere bırakıldı
117 bin adet! Hepsini gölete bıraktılar
Ayıların yemek keyfi! Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...
Kendileri için bırakılan yiyecekleri fark edince...
Anahtarı kaybedip balkondan girmeye çalışınca...
Anahtarı kaybedince... Betona çakıldılar!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan tecavüz ifadesine tepki! Musa Dinç kimdir, hayatı?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine
Toroslar'ın kardeleni: Yörük kızı Emine
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.