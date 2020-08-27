Ogün Samast tahliye mi oldu? Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

19 ocak 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i Şişli'de sokak ortasında öldüren tetikçi Ogün Samast'ın tahliye olacağı konuşuluyordu. Ogün Samast tahliye mi oldu araştırmasını yapan vatandaşlar davayı takip ediyor. Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

Ogün Samast tahliye mi oldu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren tetikçi Ogün Samast 19 Ocak 2007'den bu yana gündem olmuştu. Bugün Ogün Samast'ın tahliye olacağı iddiası geldi. Ogün Samast tahliye mi oluyor araştırılmaya başlandı. Samast'ın yargılaması örgüt kapsamında yapılmadı. 1990 doğumlu olan Ogün Samast cinayeti işlediğinde 18 yaşından küçük olduğu için “tasarlayarak adam öldürmek” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Bugün Ogün Samast'ın tahliye edildiği açıklandı.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast kimdir?

1990 yılında Trabzon'da doğan Ogün Samast, 19 Ocak 2007 tarihinde henüz 17 yaşındayken Agos gazetesi binası önünde gazeteci Hrant Dink'i öldürmüştü. İstanbul'un Osmanbey semtinde Halaskargazi Caddesi üzerinde gerçekleşen olayın azmettiricisi olarak Yasin Hayal tutuklanmıştı. Ogün Samast'ın ailesi Trabzon'da Düzköy ilçesinde yaşıyor. Anne ve babası boşanan Samast, lise birinci sınıftan sonra okulu bırakmış. Birçok iş yerinde çalışan Ogün Samast, çalıştığı yerlerde uzun süre kalmayı başaramamış. Ogün Samast'in cinayeti işlemesinin ardından ailesi gazetecilere Samast hakkında "sakin ve uysal" birisi olduğunu açıklamıştı. Ogün Samast'ı arkadaşları ise "agresif ve kavgacı" olarak anlattı. Futbol takımında oynayan Samast agresif tavırları yüzünden yerel futbol takımında da uzun süre kalamamış.

Ayrıca, polis raporunda Samast'ın internet üzerinde çok vakit geçirdiği ibaresi yer alır.



