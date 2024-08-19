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Oğuz Alper Öktem’in ‘Temiz Türkler’ paylaşımı olay oldu! 'Pis Türkler kim?' tepkisine de böyle cevap verdi...

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
19.08.2024 07:28
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İstanbul’da taksicilere karşı verdiği mücadele ile bilinen paylaşımlı yolculuk için uzun zamandır çalışmalar yürüten Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım tepki çekti. Paylaşımında ‘Temiz Türkler’ ifadesi üzerinden taksicilere verilen mesaj çok sayıda eleştiri alarak kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü iş insanı Oğuz Alper Öktem’in sosyal medyadan yaptığı son paylaşımı olay yarattı. İstanbul'da paylaşımlı yolculuk için uzun zamandır çalışmalar yürüten ve taksicilerle sert tartışmalar yaşayan Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem'in kullandığı ifade herkesi kızdırdı.

Öktem paylaşımında “Temiz Türklerin ulaşımını sağlamak için bu işi yapıyoruz. Taksiler Arap müşteri taşımaya devam etsin” paylaşımında bulundu. Paylaşımında 'Temiz Türkler' ifadesini kullanan Öktem'e ilk tepki gösterenler arasında Prof. Dr. Özgür Demirtaş “Bu nasıl bir gönderi? Pis Türkler Kim? Ülkenin çivisi çıktı” diye sorunca Öktem'den yeni bir paylaşım daha geldi.

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Öktem yaptığı ilk paylaşımı kaldırdı verdi sözlerini revize ederek "Sessiz çoğunluğun yani Temiz Türklerin ulaşımını sağlamak için bu işi yapıyoruz. Taksiler Arap taşımaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.

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Oğuz Alper Öktem başka bir paylaşım daha yaparak ‘Temiz Türkler’ ifadesi ile neyi anlatmak istediğini ise şu şekilde açıkladı:

“Temiz Türk:

Gündelik hayatta başkasının hakkını yemeyen, kendi haklarına saygı bekleyen, ailesinin refahı için bireysel mücadelesini sürdüren, muasır medeni bir Türkiye arzulayan, savaş gibi zorlu şartlarda memleketini asla terk etmeyecek, vatansever Türk vatandaşı.”

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Anahtar Kelimeler:
taksi arap türk Oğuz Alper Öktem
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