Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf! 'Hakim karşısında...'

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında eşine nadir rastlanan bir gafa imza attı. Haksever ana haberi sunarken, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıkmasına ilişkin çok konuşulacak bir kelime kullandı.

Oğuz Haksever, sunduğu haberde "Kevin Spacey, üç yıllık soruşturmanın ardından Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da hakim karşısına s.çtı" dedi.

SOSYAL MEDYADA DA ÇOK KONUŞULDU

Haksever'in yaptığı gaf, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar, Haksever'in daha önce yaptığı gaflara ithafen "Efsane geri döndü" ifadelerini kullandı.

