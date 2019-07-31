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Oğuz Kaan Salıcı’dan CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı iddialarının araştırıldığını söyledi.CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Oğuz Kaan Salıcı’dan CHP’li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediye başkanlarının akrabalarını işe aldığı iddialarının araştırıldığını söyledi.
CHP’nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Deniz Yücel ile bir araya gelen ikili, ardından basın toplantısı düzenledi. Oğuz Kaan Salıcı, CHP’li belediyelerde başkanların akrabalarını işe almalarına ilişkin, “Genel merkeze bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. 31 Mart öncesinde verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Münferit yanlışlıklar yapılabilir. Genel merkezin müdahalesiyle bunlar düzeltiliyor. Sosyal medya üzerinde bazen olmamış şeyler olmuş gibi de yansıtılıyor. Bu iddiaları titizlikle araştırıyoruz. Gerçeklik payı var ise onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi. Salıcı, kongre sürecine yönelik erteleme olmadığını, taslağın hazır olduğunu ve takvimi ilerleyen günlerde açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaftancıoğlu’nun 6 yardımcısının işe gitmeden maaş aldığı iddiası
Ardından konuşan Kaftancıoğlu da 6 il başkan yardımcısının işe gitmeden belediyelerden maaş aldığı iddiasına yanıt verdi. Canan Kaftancıoğlu, "6 tane gencecik yardımcılarımız var. Benim siyaset yapabilmek için çalışan yardımcılarımın asla asla öyle bir şeyi yoktur. Emek üreten, var olmak için o fotoğrafını koydukları gençler, gece gündüz çalışan siyasete bulmak için zamana üretmeye çalışan insanlardır. Hepsiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

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