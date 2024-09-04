HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Oğuz Murat Aci'nin babası hazırlanan rapora isyan etti: 'Skandal'

Oğuz Murat Aci'nin babası hazırlanan rapora isyan etti: 'Skandal'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.09.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Eylem Tok'un oğlunun hayattan kopardığı Oğuz Murat Aci'nin babası, hazırlanan özel bilirkişi raporuna isyan etti. Oğlunun yüzde 75 kusurlu olduğu gösterilen raporla ilgili baba Özer Aci, “Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım" dedi.

Kemerburgaz'da 1 Mart 2024'te yaşanan kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen ve annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan 17 yaşındaki T.C. ile annesi ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Amerika'daki yargılama süreci sürerken, Türkiye'de ise kazaya ilişkin hukuk süreci devam ediyor.

AW280859_02

ÖZEL RAPOR: 'ACİ YÜZDE 75 KUSURLU'

Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili özel bilirkişi raporu düzenlendi. T.C.'nin avukatlarının hazırlattığı rapora göre hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, ATV araçlarının yol kenarında durması, ışıklı tabelalarla ikaz edilmemesi ve o saatte karayolunun kenarında bulunması nedeniyle yüzde 75 kusurlu bulundu. Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ise, ehliyetsiz araba kullanmak ve yüksek hızda araç kullanması nedeniyle yüzde 25 kusurlu bulundu.

AW280859_05

ACILI BABA: 'BEN SKANDAL BİR RAPOR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Raporun skandal olduğunu söyleyen Murat Aci’nin babası Özer Aci, “Baştan sona yazılan bilgilerde eksikleri var. Fazlalıkları var, yanlışları var. Fakat okuduğumda oranların yanlış yazıldığını düşünüyorum. Yüzde 75 bizim oğlumuz, asli kusurlu olarak gösterilmiş. Kendi çocukları ehliyetsiz, süratli bir şekilde araba kullanıyor. Kazaya sebebiyet veriyor. Yüzde 25 kusurlu gösteriyor. Ben burada bu tutanağı düzenleyen yetkililere şunu söylüyorum. Bu çocuğun hiç mi suçu yok? Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? İlk yardım niçin aranmıyor? 112 niçin aranmıyor? 112 aradığında SOS defalarca alo alo yaralı var mı? O Araba süren 160, 170 süratla 30 kilometrelik yolda giderken niye düşünmüyor sonuçlarını? SOS'e niye cevap vermiyor? Yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk etmek bu suç değil mi? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Bunu baştan beri defalarca söyledim, yine söylüyorum. Bu tutanağı tutanda, yazanda, imza atanda hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı? Ölüye çamur atmak çok kolay. Yani nasıl olsa mezardan kalkıp dirilecek değil ama 6 aydır bir mücadele veriyorum. 6 yıl da geçse bu mücadelenin arkasında olacağım. Öyle basit yaralama değil. O zaman halkımız sizler, bizler yol kenarında durmayalım. Öldüğümüz takdirde yüzde 75 biz suçlu olacağız veya kusurlu olacağız. Öldüğümüzde kalacağız. Yola çıkmayın durmayın biri gelir ehliyetsiz çarpar. Dikkat edelim diye söylüyorum” diye konuştu.

AW280859_01

"BİRAZ VİCDAN, BİRAZ MERHAMET BEKLİYORUM"

Bilir kişi raporunu ilk gördüğünde içinin kaynadığını söylenen Aci, “İçim sızladı. Ya ben her şeyden önce biraz merhamet, biraz vicdan bekliyorum ama bunlar böyle bir şey olmadığı için de artık bunu da bıraktım. Üzüldüm. Yapılacak şey yok. Avukatlarımız itiraz etti. Zaten kayda alınacak bir şey değil. Çünkü hakim heyetinden atanmış bir bilir kişi tarafından tutulmuş bir tutanak değil. Kaydı almayacak. Sadece sinek misali diyorum mide bulandırıyorlar. Dolaylı olarak benim değirmene su taşıyorlar. Devam etsinler” dedi.

AW280859_04

AW280859_03

Kaynak: İHA

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Eylem Tok
En Çok Okunan Haberler
Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Bankalar taksit sınırlandırmasına başladı

Bankalar taksit sınırlandırmasına başladı

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Tuğba hemşirenin kocasının ifadesi ortaya çıktı

Tuğba hemşirenin kocasının ifadesi ortaya çıktı

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

Özgür Özel bile şaşırıp arkasına döndü! 'O zaman emekliler...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.