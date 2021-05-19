Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?

Çekirge ve Gördün mü? şarkıları ile tanınan Oğuz Yılmaz kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki şarkıcının ölüm haberi kısa sürede gündemde en çok aranan konulardan biri haline geldi. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir ve neden öldü? İşte, detaylar...

OĞUZ YILMAZ KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Oğuz Yılmaz 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan Oğuz Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müzik hayatına başlamıştır.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. Oğuz Yılmaz daha sonra 1991 yılında Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994’ te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla’ya Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi gördü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı.

Çekirge isimli şarkısı ile büyük kitlelere ulaşan Oğuz Yılmaz 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam ederek 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

Oğuz Yılmaz, Kadraj Magazin'in haberine göre; 53 yaşındaki ünlü sanatçının kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

