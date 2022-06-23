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Oğuzhan Arduç kimdir? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

23.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Arduç, İçişleri Bakanlığıı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Eren Abluka-18 Operasyonu sürüyor. Diyarbakır'dan acı haber geldi. Peki Oğuzhan Arduç kimdir? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Oğuzhan Arduç kimdir? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Oğuzhan Arduç, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre; 23 Haziran 2022 Perşembe günü şehit düştü. Eren Abluka-18 Operasyonu devam ediyor. Diyarbakır'dan acı haber gelen acı haber sonrası birçok kişi 'Oğuzhan Arduç kimdir? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?' soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

OĞUZ ARDUÇ KİMDİR?

Oğuz Arduç, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş olarak Diyarbakır'da görevliydi.

Oğuz Arduç, Diyarbakır'da Eren Abluka-18 Operasyonu sırasında şehit düştü.

Oğuzhan Arduç kimdir? Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç nasıl şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

JANDAR ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ OĞUZ ARDUÇ NASIL ŞEHİT OLDU?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– "Diyarbakır Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Eren Abluka 18 Operasyonu’nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır."

– "Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Diken sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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şehit Asker İçişleri Bakanlığı
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