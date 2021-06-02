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  4. Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

02.06.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda rol alığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin final yapmasıyla sevgilisi ve arkadaşlarıyla soluğu tatilde alan Demet Özdemir, verdiği pozlar ile dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu son olarak ayna karşısında verdiği kırmızı mayo ve kot şortlu kombini ile çok beğenilirken, üzerindeki kombinin fiyatıyla da dudak uçuklattı.

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir sevgilisi Oğuzhan Koç ve geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan arkadaşları Aslı Bekiroğlu ile Çağrı Telkıvıran ile tatile çıktı. Tatil için soluğu Kaş'ta alan oyuncular gerek tekne turları gerekse kiraladıkları evde deniz ve güneşin tadını çıkardılar.Önceki gün tatilleri biten ünlü çiftler dönüş yoluna tuttular. Oyuncu Özdemir, döner dönmez ayna karşıladığı pozuyla dikkatleri üzerine çekerken, kombinin fiyatını öğrenenlere şok yaşattı.

MİNİ SERVET DEĞERİNDE KOMBİN

Demet Özdemir, yakın dostu Yağmur Tanrısevsin ile ayrılığının ardından, eski eşi Oğuzhan Koç ile beraber olması ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 2021 yılının çok konuşulan çiftleri arasında yer alan Oğuzhan Koç ile Demet Ödemir, geçtiğimiz hafta çıktıkları tatillerini önceki gün sonlandırıp dönüş yoluna geçtiler. Tatilin tadını çıkaran ikili sık sık romantik anlar yaşamalarıyla objektiflere takıldı.

Tatilden dönen çiftten Özdemir, döner dönmez ayna karşısına geçerek kot şortu ve kırmızı mayosu ile fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta makyajsız olmasıyla herkesi büyüleyen Özdemir, üzerindeki kombinin fiyatı ile de dudak uçuklattı. Özdemr yalnızca kırmızı mayosu ve spor ayakkabılarına 13 bin lira ödemiş. Bu fiyatı duyan takipçilerini şaşırtan Özdemir'in pahalı zevkleri herkesi şok etti.

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

GİZLİ ÇEKİME TEPKİ GÖSTERDİLER

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran’la tatil sezonunu hızlı açtı. Kiraladıkları guletle Fethiye’nin koylarını gezen genç aşıklar renkli görüntüleri ile gündem olmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel oyuncu Demet Özdemir gizlice çekilen fotoğraflara isyan etti.

Otel olduğu iddia edilen yerin evlerinin bahçesi olduğunu açıklayan Demet Özdemir “Karşı dağdan evimizi çekeceğinize çaya gelseydiniz bari” dedi…

Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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Koyar mı ona nasıl kazandığı belli işte.

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