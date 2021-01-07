Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir karavanda omlet yaptı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde acıkınca kolları sıvadı. Karavana piknik tüpü kuran Özdemir, elleriyle omlet hazırladı.

Demet Özdemir, o anları "Canımız çekti" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.

AŞKINI İTİRAF ETTİ

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in hakkındaki aşk dedikoduları doğru çıktı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Koç, iddiaların ardından aşkını itiraf etti.

Oğuzhan Koç, konuyla ilgili, "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet ile güzel bir sürecin arifesindeyiz. Herkese iyi geceler dilerim" ifadelerini kullandı.

