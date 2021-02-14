Oğuzhan Koç'tan yeni aşk pozu!

Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nü sevgilisi Demet Özdemir ile birlikte çektirdiği fotoğrafın altına kalp emojisi koyarak kutladı.

Oğuzhan Koç, yaklaşık dört yıllık birliktelik yaşadığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile yollarını ayırmasının ardından, "Aşka küsmedim, aşka küsülür mü hiç? Hayat devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.

DOSTLUK BİTİREN AŞK

Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı aldı.

Yağmur Tanrısevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un, bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi. Aynı mekandan çıkan ikiliden Demet Özdemir, kısa bir süre sonra yolda taksiden inip, Koç'un aracına binmişti.

İkili, beraber şarkıcının Beykoz'daki evine giriş yapmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Yağmur Tanrısevsin, sıkı dostu olan Demet Özdemir'i sosyal medyada takipten çıkmıştı.



