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Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

29.08.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğünleri için kesenin ağzını açtı. İbrahim Çelikkol'dan Selin Ciğerci'ye pek çok ünlü ismin yer aldığı düğünde Koç, Demet Özdemir'e düğün hediye olarak 860 bin TL değerinde kolye aldı.

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünü gündemde. Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Düğün için kesenin ağzını açan çiftten Koç karısına aldığı düğün hediyesiyle adından söz ettirdi.

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Damat Oğuzhan Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli oldu. Buna göre ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak 860 bin TL değerinde kolye aldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Anlaşılmayan bişey var.erkek kadına pahalı hediyeler alıyor ve neredeyse ayaklarına kapanıyor.Niçin kadınlar da aynı şeyi erkeklere yapmıyor.Hani insanlar eşitti.Yani kadında olan şeyler erkekte yok.erkekte olan şeylerde kadında yok bileşince birbirlerini tamamlıyorlar.Erkeklere eşitlik isteriz.

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