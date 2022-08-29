Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e verdiği hediye gündem oldu! Değeri dudak uçuklattı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğünü gündemde. Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Düğün için kesenin ağzını açan çiftten Koç karısına aldığı düğün hediyesiyle adından söz ettirdi.

Damat Oğuzhan Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli oldu. Buna göre ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak 860 bin TL değerinde kolye aldığı öğrenildi.



