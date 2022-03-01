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  4. 'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiasına fotoğraflı yanıt

'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiasına fotoğraflı yanıt

01.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’dan, Demet Özdemir ile evlilik hazırlığı yapan Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İddiaya göre; Oğuzhan Koç, düğün öncesi yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yattı! Oğuzhan Koç bu iddia sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Oğuzhan Koç yağlarını aldırdı' iddiasına fotoğraflı yanıt

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç yaşadıkları ilişkiyle magazin basınının gündeminden düşmüyor. Çiftin geçtiğimiz yılın ilk aylarında başlayan aşkı 2021 yılının en çok konuşulan konularından birisiydi.

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2022 yılının ilk günlerinde ayrılık haberleriyle gündeme yerleşen çift, hayranlarını çok üzen ayrılık haberlerinin üzerinden fazla zaman geçmeden bu defa 14 Şubat’ta Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle gündeme geldi.

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İDDİA GÜNDEM OLDU

Demet Özdemir’in sevgilisine evet yanıtını vermesi ve evlilik teklifinin yapıldığı organizasyondan detaylar günlerce konuşulmuştu. Magazin basınının en gözde çifti konumundaki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ikilisi hakkında bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Oğuzhan Koç’la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Onur Akay, "Önümüzdeki aylarda Demet Özdemir’le dünya evine girmeye hazırlanan Oğuzhan Koç, hazırlıklara başladı ve düğün öncesinde göbek ve kalça yağlarını aldırdı. Operasyon sonrası Liposuction yaptırdığı bölgelerde ödem ve morluklar oluştuğu için sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Koç, şimdilerde evde dinleniyormuş.
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Ayrıca baş dönmesi ve ağrı gibi problemler yaşadığını da öğrendiğim Oğuzhan, düzenli olarak masaj yaptırıyor ve korse de takıyormuş. Yakışıklı bir damat olmak için bıçak altına yatan ve ağrılar çeken Oğuzhan Koç’a acil şifalar dilerim. Öte yandan Oğuzhan Koç, artık Demet Özdemir’in stil danışmanı Rutkay Öziş’le çalışmaya başladı. Yani Oğuzhan her konuda kendisini Demet’e teslim etti. Zaten Liposuction yaptırmasını da Demet önermiş."

OĞUZHAN KOÇ'TAN FOTOĞRAFLI YANIT

Oğuzhan Koç bu iddiayı bir fotoğraf paylaşarak ti'ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
adamı öldürecek, zaten zayıf ne gerek var yağ aldırmaya.
Demet için değer valla. Böyle manita için baklavaların kaymağını atarım :)
kadın gün geçtikce daha çok popüler oluyor şükrü özyıldız ile oynadığı filmde kaslı ve fit vucutdu hissettikten sonra bu adam ne yapsa beğenmez

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