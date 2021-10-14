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Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Skyler Witschge, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti

14.10.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın Milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni sevgilisi Hollandalı güzel Skyler Witschge ile bir paylaşım yaparak aşklarını ilan etmişti. Genç model Skyler Witschge, Instagram paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı.

Oğuzhan Özyakup’un sevgilisi Skyler Witschge, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti

Beşiktaş’ın Milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, oyuncu Melisa Aslı Pamuk’tan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Oğuzhan Özyakup, gönlünü model Skyler Witschge’e kaptırdı. Witschge’in iddialı pozları nefes kesti.

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Beşiktaş forması giyen milli futbolcu Oğuzhan Özyakup son olarak ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşamış, çift evliliğin eşiğinden dönmüştü. Özyakup geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle olan pozunu Instagram hesabından yayınladı. Özyakup'dan sonra aynı kareyi model de sayfasına taşıyarak, aşkını ilan etti.

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İngiltere ve Hollanda'da yaşayan Witschge'ın sık sık İstanbul'a geldiği öğrenildi. Çiçeği burnunda sevgililer, geçtiğimiz hafta İstanbul'da bir mekanda baş başa yemek yedi.

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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup’la aşk yaşamaya başladıktan sonra mercek altına alınan Hollandalı model, Instagram paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti. Instagram'da 14 bin takipçisi olan model paylaştığı karelerle de dikkat çekiyor.

Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı güzel Skyler Witschge’e kaptırdıOğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı güzel Skyler Witschge’e kaptırdı


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