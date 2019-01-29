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Oğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

BOLU’da 2 gündür yapılan arama çalışmaları sonucu silahla vurulup dereye atılmış halde cesedi bulunan Oğuzhan Özdoğan'ın (16), birlikte avlanmaya gittiği arkadaşları A.G.

Oğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuş

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU’da 2 gündür yapılan arama çalışmaları sonucu silahla vurulup dereye atılmış halde cesedi bulunan Oğuzhan Özdoğan'ın (16), birlikte avlanmaya gittiği arkadaşları A.G. (16) ve S.Ö. (16) ile şakalaşırken tüfeğin ateş alması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.G. tutuklanırken, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu merkeze bağlı Bahçeköyü’nde oturan Oğuzhan Özdoğan, Pazar günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan aile, durumu jandarmaya ve AFAD ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri 2 gün boyunca bölgede drone destekli arama çalışması gerçekleştirdi. Aramalar sonucu dün akşam saatlerinde Özdoğan’ın köydeki derede cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri, Özdoğan’ın silahla vurulup dereye atılmış olduğunu belirledi. Ölümü ile ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan'ın olay günü en son yakın arkadaşı olan A.G. ve S.Ö. ile birlikte olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan A.G. ve S.Ö, sorguları sırasında cinayeti itiraf etti. 2 şüpheli işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
SİLAHLA ŞAKA ÖLÜMLE BİTTİ
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunda olayın nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı. İddiaya göre Oğuzhan Özdoğan, arkadaşları A.G. ve S.Ö. ile birlikte ava çıkmak için plan yaptı. Oğuzhan Özdoğan dedesine ait tabancayı yanına alırken, S.Ö. de ailesine ait av tüfeğini evden aldı. A.G. ise yanına silah almadan arkadaşlarına eşlik etti. 3 genç, daha sonra ormanlık alanda bir süre kuş, ördek gibi hayvanları avlamak amacıyla gezdi. Ormanlık alanda avlanacak hayvana rastlamayan gençler daha sonra dere kenarında birbiriyle şakalaşmaya başladı. A.G., S.Ö.’nün evden getirdiği tüfeği şaka amacıyla Oğuzhan Özdoğan’a doğrulttu. Bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oğuzhan Özdoğan, kanlar içinde yerde kaldı. A.G. ve S.Ö., arkadaşlarının öldüğünü görünce dere kenarındaki çalıların içine bırakıp üzerini çamurla kapatarak olay yerinde kaçtı.
1 TUTUKLAMA, 1 ADLİ KONTROL
Adliyede nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüphelilerden A.G. tutuklanırken, S.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan öldürülen Oğuzhan Özdoğan da köy camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Oğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuşOğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuşOğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuşOğuzhan silahlı şakanın kurbanı olmuş

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