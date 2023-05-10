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Oğuzhan Uğur da şaşırdı! "Bazı Hollywood yıldızları da istedi" diyerek duyurdu: Eski ABD Başkanları...

10.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasetçilerin gündeme damga vuran açıklamalara imza attığı Mevzular Açık Mikrofon programının sunucusu Oğuzhan Uğur'a son programda gelen soru üzerine "Bizim de çok şaşırdığımız bir konu" yanıtı dikkat çekti. Programa eski ABD başkanlarının geleceğini belirten Uğur açıklamasında ayrıca Hollywood oyuncularına da yer verdi.

Oğuzhan Uğur da şaşırdı! "Bazı Hollywood yıldızları da istedi" diyerek duyurdu: Eski ABD Başkanları...

Eski ABD başkanlarının Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacak olması sosyal medyada da gündem yarattı. Uğur, son programında Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerini ağırladı.

"BİZ DE ÇOK ŞAŞIRDIK"

Programın başında söz alan seyircilerden birinin "Hangi Amerikan başkanları geliyor?" sorusu üzerine Uğur "Bizim de çok şaşırdığımız bir konu" diyerek yanıt verdi.

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"HOLLYWOOD OYUNCULARI DA TALEP ETTİ"

Eski Amerikan başkanlarının iklim krizleriyle, dünya barışıyla ilgilendiğinden söz eden Uğur'un açıklamasına göre yurt dışından konuklar yalnızca ABD başkanları da değil.

Uğur, programa katılma isteğinde bulunanlar arasında birkaç Hollywood oyuncusu olduğunu da sözlerine ekleyip "Yakında açıklayacağız" dedi.

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