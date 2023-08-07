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Oğuzhan Uğur duyurdu! Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor...

07.08.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia'nın Mevzular Açık Mikrofon'a katılacağını açıkladı.

Oğuzhan Uğur duyurdu! Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oluyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasileri konuk ettiği yayınlarıyla dikkatleri üzerine çeken Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un başlayacağını duyurdu.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ilk üç bölümün içeriğinden bahsederken, üçüncü bölümde konuğun dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia'nın olacağını söyledi.

İşte Oğuzhan Uğur'un Sophia'nın konuk olacağını açıkladığı paylaşımı:

"Mevzular Açık Mikrofon başlıyor. Ancak ilk üç bölüm için hazırlanan afişlerin hiçbirini beğenemedim =( Aranızda bu afiş işini ben hallederim diyenler varsa yardımınızı bekliyoruz. Bize afiş yapar mısınız? Paylaştığım boş afiş üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Birinci bölüm Mülteci Meselesi. Sığınmacı karşıtı gazeteciler, Zafer Partisi temsilcileri ve sığınmacı haklarını savunan Suriyeli dernek temsilcileri karşı karşıya geliyor.

İkinci bölüm Ekonomi. Ekonomi profesörleri ve finans uzmanları salondaki gençlerin sorularını cevaplayacak.

Üçüncü bölüm en sevdiğim. Dünyaca meşhur yapay zeka robot Sophia konuğumuz oluyor. Ne istersek soruyoruz. =)

Afişleri onayladığımız an katılım paylaşımını yapacağız.

Not: Kullandığımız afişlerin ücretini muhakkak taktim edeceğiz. ????????"

NÜFUS CÜZDANINA SAHİP İLK ROBOT

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen Robot Sophia, Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçmişti.

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Oğuzhan Uğur robot sophia

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