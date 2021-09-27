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Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

27.09.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur ile ünlü oyuncu Müjde Uzman, ikinci kez şans verdikleri ilişkilerinde de mutluluğu bulamadı.

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman yine ayrıldı

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerini ikinci kez noktaladı. Ağustos ayında aşklarına bir şans daha tanıyan çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak 'barıştık' mesajı vermişti.

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Ancak ikilinin yolları bir kez daha ayrıldı. Uğur ve Uzman'ın, dostça birlikteliklerini sonlandırdığı konuşuluyor.

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Geçtiğimiz gün 37. yaşını kutlayan Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasına taşırken, Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava'da konserdeydi.
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Anahtar Kelimeler:
Müjde Uzman Oğuzhan Uğur
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