Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş

Dijital bir yayın platformunda Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 27 Ekim’de yayımlanacak Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü özel yayınına Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak.

Programın en dikkat çeken noktalarından biri de Rapçi Norm Ender ve korosunun Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı marş oldu.

Oğuzhan Uğur, marşın da yer aldığı programın fragmanını sosyal medya hesabından yayımladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU! BEĞENİ YAĞDI!

Rapçi Norm Ender ve korosunun hazırladığı “Parla! 100 Yaşındasın” isimli Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan marş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uğur’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.







