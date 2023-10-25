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Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş

25.10.2023 23:37 | Son Güncelleme:
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Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon programının yeni tanıtımını paylaştı. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü özel hazırlanan programda, Norm Ender ve ekibi tarafından seslendirilen Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş da yer aldı. Tüyleri diken diken eden 100. yıl marşı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğuzhan Uğur paylaştı! Norm Ender'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel marş

Dijital bir yayın platformunda Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 27 Ekim’de yayımlanacak Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü özel yayınına Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak.

Programın en dikkat çeken noktalarından biri de Rapçi Norm Ender ve korosunun Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı marş oldu.

Oğuzhan Uğur, marşın da yer aldığı programın fragmanını sosyal medya hesabından yayımladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU! BEĞENİ YAĞDI!

Rapçi Norm Ender ve korosunun hazırladığı “Parla! 100 Yaşındasın” isimli Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan marş, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uğur’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Günün önemli manşetleri


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