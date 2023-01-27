Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim yayını açıklamalarına Dilara Gönder'den yanıt: Sıkıntı yaşarsanız...

Mevzular Açık Mikrofon'da siyasi liderleri ve parti temsilcileri ağırlayan ve programları uzun süre gündemden düşmeyen YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler için hazırlıklara başladı.

"ANA AKIM MEDYADAN GERİ KALMAYACAĞIZ"

Seçim akşamı özel bir yayın yapacaklarını duyuran Oğuzhan Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı, tarihinde ilk defa seçim günü bir YouTube kanalı ile veri paylaşacak. O da biziz. Yani ana akım medyadan geri kalmayacağız. Ayrıca merkezlerinde bir muhabirimiz de hazır bulunacak. Şaşırtıcı ama güzel bir gelişme. Çok teşekkür ediyoruz. Elbette birçok veri kaynağımız var. Bu izin ayrıca önemliydi"

"BİR SIKINTI OLURSA BİZİM CANLI YAYINA BAĞLANABİLİRSİN"

YouTube'da uzun süredir yayınlar yapan ve seçimlerde de özel programlarla izleyici karşısına çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir, Uğur'un paylaşımına esprili bir yanıt vererek "Oğuzhan bizimle de paylaşıyorlar güzel kardeşim. Mesele birincilik değil de bilginin doğruluğu. Bir sıkıntı olursa bizim seçim özel canlı yayınına bağlanabilirsiniz" dedi.

"BİZDEN DOĞRU BİLGİYİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDEBİLİRSİNİZ"

Yapılan paylaşımları takip eden Show Ana Haber spikeri Dilara Gönder de Uğur ve Özdemir'e "Şöyle ki aslında sadece size de değil, Anadolu Ajansı'nın şartlarını yerine getiren diğer yayıncılar da faydalanabilir. Ancak internet bazen canlı yayında sorun çıkarabiliyor, siz de bundan dolayı sıkıntı yaşarsanız bizden doğru bilgiyi takip etmeye devam edebilirsiniz. Eminim herkes şahane bir yayın yapacaktır. Ayrı yerlerden de yapıyor olsak aynı heyecanı oy veren herkesle birlikte paylaşıyor olacağız" yanıtını verdi.

"ORTALIK KARIŞTI VAZİYET ALIN"

Dilara Gönder'e esprili bir yanıt veren Özdemir ise "Dilara hanım sonuçta siz de bizim yorumlara bakıp aktaracağınız için haberleri sıkıntı yok. Siz de bağlanabilirsiniz sıkıntı yok bizim için" dedi. Oğuzhan Uğur ise konuşmaların ekran görüntüsünü "Ortalık karıştı vaziyet alın" notuyla paylaştı.

"BU YIL SEÇİM YOUTUBE'DAN İZLENECEK"

Oğuzhan Uğur'un seçim anlaşmasını duyurmasının ardından, Cüneyt Özdemir kendi kanallarındaki çalışmayı da paylaştı. Seyircili bir yayın yapmaya hazırlandıklarını duyuran Özdemir " Bence bu yıl seçim kesinlikle YouTube'dan izlenecek. Orası şimdiden kesin.

Ciddiyim arada bir bağlanalım birbirimize durum yoklaması alalım. Eksiklerimizi tamamlayalım. Ben mesela Hayko Cepkin'in yorumlarını şimdiden merakla beklemeye başladım. 2023 seçim gecesi için haberciler, siyasetçiler ve yorumculardan oluşan büyük ve saygın bir kadro kuruyoruz. Muhtemelen seyircili olacak. Türkiye'nin en büyük seçim gecesini çok tecrübeli bir ekip ile beraber sunacağız." ifadelerini kullandı.



