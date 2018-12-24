Oğuzhan'ın engellerle dolu bir günü...

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli var. O engellilerden biri de 25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş. Oğuzhan'ın evinin bulunduğu Avcılar'dan, Bahçelievler'deki işyerine ulaşmak için katettiği engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı. Yürüyen merdivenleri ve asansörü çalışmayan durakta güçlükle metrobüse binen Oğuzhan'ın engellilere uygun olmayan kaldırımlarda ilerleyişi kolay olmadı.

Türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor. TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli bulunuyor. Büyük şehirlerde yaşayan engellilerin en büyük sorunlarının başında ulaşım geliyor. Asansörü olmayan ya da bozuk olan üst geçitler, çalışmayan merdivenler ya da çok dik dizayn edilen rampaların, engelli ulaşımını büyük ölçüde zorlaştırdığı biliniyor.

YÜRÜYEN MERDİVEN BOZUK, ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş, Türkiye'deki bu zorluklarla boğuşan engellilerden sadece biri. Doğuştan görme engelli olan Erdaş, her gün Avcılar'dan Bahçelievler'de bulunan iş yerine gidiyor. Oğuzhan Erdaş'ın engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı.