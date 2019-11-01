Oğuzlar ilçesi doğal gaza kavuştu

ÇORUM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bize oy versin vermesin her vatandaşımızın başımızın üstünde yeri var. Bizim milletimize verilmiş sözümüz var. Bizim bu millete aşık kadrolarımız var. 82 milyon biriz, hepimiz Türkiye'yiz." dedi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük ve güçlü Türkiye hayaliyle yanıp tutuşarak 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlandığı belirtti.

Eğitimden sağlığa, savunmadan enerjiye kadar tüm alanlarda reformlar gerçekleştirdiklerini, pek çok ilke, rekora, başarıya imza attıklarını ifade eden Dönmez, "En güzel örneklerden biri de doğal gazla şehirlerimizi, ilçelerimizi buluşturmamızdır." diye konuştu.

Türkiye'nin doğal gazı ilk kez 1987 yılında kullanmaya başladığını, 2002’ye kadar 15 yılda sadece 6 şehirde doğal gaz olduğunu belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Biz ise 2018 sonu itibarıyla yani 16 yılda Türkiye’de doğal gazı olmayan şehir bırakmadık. 81 ilimizin tamamına bugün doğal gazı ulaştırdık. Sadece şehir merkezlerimiz mi, hayır. 527 ilçemizde de bu konforu vatandaşlarımızla buluşturduk. Böylelikle 50 milyondan fazla vatandaşımız şu anda bu konforu evinde, iş yerinde ve okulda yaşıyor. Bunun için dağıtım ve iletim ayağında 2003’ten bu yana yaklaşık 25 milyar lira yatırım yaptık."