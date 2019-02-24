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OHAL ilan edilen Sudan’da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

OHAL ilan edilen Sudan’da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Sudan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karşın başkent Hartum'da binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Sudan Meslek Odalarının (SPA) çağrısıyla başkent Hartum'un yanı sıra Bahri ve Umdurman kentlerinin çeşitli mahallelerinde sokaklara çıkan binlerce gösterici, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in istifasını istedi. Güvenlik güçleri, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, başkentin Burri semtinde de yüzlerce gösterici, Beşir’e görevi bırakması çağrısı yaptı. Eylemciler, “Özgürlük, Barış, Adalet” ve “Devrim halkın seçimi” sloganları attı. Göstericilerin ilk kez “Halk bir, ordu bir” şeklinde slogan atması dikkati çekti.

SPA’nın yanı sıra muhalif Sudan Kongre Partisi de sosyal paylaşım hesaplarında Bahri kentindeki hükümet karşıtı gösterilerle ilgili görüntüler paylaştı.

SPA, OHAL’i tanımadıklarını, Beşir ve hükümet düşene kadar eylemlere devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Beşir, cuma günü, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini, ülkede bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de eyaletlerin başına ordudan isimler atanmış, savunma, dışişleri ve adalet de dahil 6 bakanlık dışında tüm kabine yenilenmiş, bazı bakan yardımcılıkları ve genel sekreterlik makamlarına da yeni isimler getirilmişti.

Kararnameyle Savunma Bakanı Avad bin Avf yerini korurken ayrıca Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığına getirilmiş, Başbakan Mutez Musa'nın yerine 2015’ten bu yana Cezira eyaleti valiliği yapan Muhammed Tahir İla atanmıştı.

Sudan'da hayat pahalılığı, yakıt ve nakit sıkıntısı ile parlamentonun Beşir'in yeniden adaylığı için anayasayı değiştirmesi, iki ayı geride bırakan protestoların başlamasına neden olmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütüne göre 51 kişi yaşamını yitirdi.

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