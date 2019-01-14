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OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

18 Temmuz 2018’de kaldırılan Olağanüstü Hal (OHAL) sonrası kamu kurumlarında ilk kez ihraç mekanizması işletildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ’yle bağı tespit edilen 25 subay ve 45 astsubay TSK’dan atıldı.

OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

OHAL’in kaldırılmasının ardından kamuda ihraç mekanizması ilk kez işletildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 25 subay ve 45 astsubay ihraç edildi.

OHAL’in kaldırılmasının ardından ilk ihraç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla 70 subay ve astsubay kamu görevinden ihraç edildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen olağanüstü hal, 18 Temmuz 2018’de kaldırıldı ve 7145 sayılı Kanun hayata geçirildi.

BAKAN ONAYINA BAĞLI

Bu yasa ile terör örgütleriyle bağlantılı kişilere yönelik kamudan ihraç mekanizması, bakan onayına bağlandı. Bu süreçte, başta ankesör soruşturmaları olmak üzere çok sayıda kişi FETÖ’den tutuklandı. Ancak OHAL’in kaldırılmasının üzerinden geçen 6 aylık sürede TSK’da ya da sivil kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç mekanizması işletilmedi.

OHAL’İN ARDINDAN İLK

OHAL’in ardından 7145 sayılı Kanun kapsamında kamuda ilk ihraç, geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletildi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 25 subay ve 45 astsubay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla TSK’dan ihraç edildi. OHAL sonrası TSK’da 3 binden fazla asker, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandı, gözaltına alındı veya geçici görevden uzaklaştırıldı. Bu doğrultuda da TSK’da ihraçların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

TOPLAM 15 BİN İHRAÇ

OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar ile toplam 134 bin 144 kişi kamudan ihraç edildi. İhraç edilenlerin 3 bin 981’i görevlerine iade edildi. Bu süreçte TSK’daki toplam ihraç sayısı ise 15 bin 242 oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise OHAL sürecinde toplam 2 bin 592 personel ihraç edildi.
OHAL’den sonra sivil kamu kurum ve kuruluşlarında ise şu ana kadar ihraç mekanizması işletilmiş değil. FETÖ’yle ilişkileri gündeme gelmiş ve işlem görmüş çok sayıda sivil veya askeri personel de kamu kaynaklarından yararlanmaya devam ediyor. Cezaevinde olup maaş alan ve lojmanlarda oturan binlerce asker bulunuyor. Tümamiral Cihat Yaycı’nın geliştirdiği FETÖMETRE ile FETÖ’cülere geçit verilmiyor.

Kaynak: Yeni Şafak

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Anahtar Kelimeler:
TSK OHAL ihraç

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