OHAL'in ardından bir ilk! Çok sayıda kişi ihraç edildi

OHAL’in kaldırılmasının ardından kamuda ihraç mekanizması ilk kez işletildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 25 subay ve 45 astsubay ihraç edildi.

OHAL’in kaldırılmasının ardından ilk ihraç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla 70 subay ve astsubay kamu görevinden ihraç edildi. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden hemen sonra ilan edilen olağanüstü hal, 18 Temmuz 2018’de kaldırıldı ve 7145 sayılı Kanun hayata geçirildi.

BAKAN ONAYINA BAĞLI



Bu yasa ile terör örgütleriyle bağlantılı kişilere yönelik kamudan ihraç mekanizması, bakan onayına bağlandı. Bu süreçte, başta ankesör soruşturmaları olmak üzere çok sayıda kişi FETÖ’den tutuklandı. Ancak OHAL’in kaldırılmasının üzerinden geçen 6 aylık sürede TSK’da ya da sivil kamu kurum ve kuruluşlarında ihraç mekanizması işletilmedi.

OHAL’İN ARDINDAN İLK



OHAL’in ardından 7145 sayılı Kanun kapsamında kamuda ilk ihraç, geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından işletildi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 25 subay ve 45 astsubay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla TSK’dan ihraç edildi. OHAL sonrası TSK’da 3 binden fazla asker, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandı, gözaltına alındı veya geçici görevden uzaklaştırıldı. Bu doğrultuda da TSK’da ihraçların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor.