OHAL İnceleme Komisyonu’nun Kaldırılması İçin Cumhurbaşkanına Çağrı 

Sendikacılar faks çekmeden önce bir açıklama yaptı. Grup adına konuşan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nusret Basmacı, suça bulaştığı iddia edilenlerin savcılarca sorgulanması gerektiğini söyledi. Basmacı, ”Türkiye Cumhuriyeti ulusal hukuk sistemi içerisinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan ancak OHAL KHK’ları ile ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiş olan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nun, aşağıda maddelendirilen gerekçelerle lağvedilerek, öncelikle KHK ile ihraç tüm kamu emekçilerinin görevlerine iadesine, hakkında suça bulaştığı iddia edilen kamu emekçileri hakkında ilgili hukuki işlemlerin hukuk sistemimizde yer alan yetkili merciiler marifeti ile yürütülmesine ve devamı ile gerçekleşecek ihraçlarda iptal davalarının Türkiye Hukuk Sisteminde yetkili Mahkemeler aracılığıyla yapılmasına karar verilmesi gerekmektedir” dedi.

Basmacı, komisyonun lağvedilmesi talebinin gerekçelerini şöyle sıraladı; ‘’OHAL KHK’sı ile gerçekleşen ihraçların hiçbirinde kamu emekçilerine savunma hakkı tanınmamıştır. OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu çalışma usul ve esasları doğrultusunda incelediği ve incelemekte olduğu dosyaların hiçbirinde başvurucular halen ne ile suçlandıklarını bilmemektedirler. Bu hali ile komisyonun varlığı uluslararası sözleşmeler, anayasa ve ilgili mevzuatlarda yer alan savunma ve adil yargılanma hakkına engel teşkil etmektedir. Çalışma esaslarına göre OHAL İnceleme Komisyonu, incelemelerini “terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı” yönünden yapar. İlk yayınlanan KHK’dan bu yana anayasanın en temel ilkesi olan hukuk devleti ilkesi görmezden gelinmektedir. Herhangi bir kişi devletin kurulmuş mahkemelerinde yargılanmadıkça suçlu, fail, yasa dışı bir örgüte iltisak sahibi, aidiyete sahip ilan edilemeyeceği açık ve net iken bu temel kriterin daha Komisyon eli ile görmezden gelinmesi başvurucuların adalet beklentilerini boşa çıkarmaktadır. Komisyon etkin ve denetlenebilir bir hukuk yolu değildir. İhraçlara ilişkin başvuruları ele alması ve sonuçlandırması dosya yoğunluğundan ötürü yılları bulmakta, mağduriyet sürelerini uzatan bir hale bürünmektedir. Komisyonca itirazları hakkında olumlu karar verilen kişilere bile tam bir onarım ve tazminat garantisi yoktur. Komisyona başvuru yapan başvurucuların dosyalarının hangi aşamada olduğuna ve içeriğine dair karar açıklanana kadar herhangi bir bilgi alamamaktadır. Bu anlamıyla OHAL İnceleme Komisyonu’nun karar vermiş olduğu dosyalar da dahil olmak üzere hiçbir aşamada açık ve şeffaf bir faaliyet yürütmemektedir.”

Grup daha sonra PTT binasına girerek, talepleri içeren yazıları Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Açıklamaya katılanlardan Mahfuz Karaaslan en az 150 bin kişinin ihraç edildiğini söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Karaaslan, ‘’Bunun için OHAL Komisyonu kuruldu ve bu kurulun işlemezliği üzerinden bir eksiklik ve hukuki durum söz konusu. OHAL komisyonu 7 kişilik. 7 Kişinin 150 bin kişinin dosyasına bakmasının mümkün olmadığını dillendirmek için buradayız. Biz OHAL komisyonunun lağvedilmesi ve hukukun acil işletilmesini istiyoruz” diye konuştu.

VOA Türkçe’ye konuşan Sıraç Çelik ise, ‘’Biz arkadaşlarımızın mağdur edildiği inancındayız. Sıkıntıların bir an önce çözülmesi için dikkatin bir yerlere çekilmesi gerekiyordu. Onun için buradayız” dedi.

İnceleme Komşsyonu, OHAL dönemide çıkarılan KHK’larla ihraç edilen, öğrencilik bursun kesilen, rütbeleri alınan kişilere ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere kuruldu. Komisyon bünyesinde 80’i raportör, 250 kişi görev yapıyor. Komisyondan yapılan açıklamada bugün itibariyle başvuru sayısının 125 bin olduğu belirtildi. Açıklamada 83 bin başvuru ile ilgili incelemenin sürdüğüne dikkat çekilerek, 3 bin kişinin görevine iade edildiği vurgulandı. Komisyon verilerine göre şimdiye kadar 125 bin 678 KHK’larla kişi ihraç edildi.

