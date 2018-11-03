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OHAL KHK'sine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

7150 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı

7150 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

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KHK OHAL Resmi Gazete

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