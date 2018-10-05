OHAL Komisyonu, 2 bin 300 başvuruyu kabul etti

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin başvurudan 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 2 bin 300 kişinin başvurusunu kabul ederken, 33 bin 700 kişinin başvurusunu reddetti.
Kaynak: İHA
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