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OHAL Komisyonu, 2 bin 300 başvuruyu kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 10:57 | Son Güncelleme

OHAL Komisyonu, yapılan 125 bin başvurudan 36 bini için kararını verdi. Komisyon, 2 bin 300 kişinin başvurusunu kabul etti.

OHAL Komisyonu, 2 bin 300 başvuruyu kabul etti

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, komisyona yapılan 125 bin başvurudan 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı. Komisyon, 2 bin 300 kişinin başvurusunu kabul ederken, 33 bin 700 kişinin başvurusunu reddetti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
OHAL Komisyonu KHK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ret edilenlerin geçerli ret edilme gerekçeleri vardır herhalde...
Çokta tınnnnnnnn...
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