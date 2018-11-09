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OHAL Komisyonu 3 bin başvuruyu kabul etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbesinin alınması ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin, incelemesi tamamlanan 42 bin başvurudan 3 binini kabul etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelinin rütbesinin alınması ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin, incelemesi tamamlanan 42 bin başvurudan 3 binini kabul etti. 83 bin başvurunun incelemesi sürüyor.
OHAL Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla komisyona 125 bin başvuru yapıldığı, bu başvurulardan 42 bini hakkında karar verildiği, incelemesi süren başvuru sayısının ise 83 bin olduğu belirtildi. Açıklamada, 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecinin başladığı, o tarihten bugüne kadar sonuçlandırılan 42 bin başvurudan 3 bininin kabul, 39 bininin ise reddedildiği kaydedildi.
DAVA AÇABİLECEKLER
Açıklamada, Komisyon kararlarının kişilerin en son görev yaptığı kurumlara tebliğ edildiği belirtilerek, "Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nca belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir" denildi.
Ayrıca Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevlendirildiği, Komisyonun internet sitesinden başvuruların sonuçlarının takip edilebileceği belirtildi.

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