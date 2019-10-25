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OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:06 | Son Güncelleme

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini sonuçlandırdı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 8 bin 100 başvuruyu kabul etti.

Başvuruların 83 bin 900'ünü reddeden komisyonda, 34 bin 200 müracaatın incelemesi ise devam ediyor.

33 DERNEK, VAKIF, TELEVİZYON KANALI TEKRAR AÇILDI

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf ve televizyon kanalının da bulunduğu 33 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yapılıyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, ohalkomisyonu.tccb.gov.tr internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

Komisyonun ocak ayında internetten yayımladığı faaliyet raporunun İngilizcesine de "soe.tccb.gov.tr" adresinden erişim sağlanabiliyor.

YARGI KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurular hakkında gerekçeli kararlar veriyor. Komisyon incelemelerini, terör örgütlerine, veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor.

Komisyon, yargı mercilerinin verdiği kararları da Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip ediyor.

Kaynak: AA

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KHK meslekten çıkarma OHAL Komisyonu

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