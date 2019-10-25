OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı, 8 bin 100 başvuruyu kabul etti.

Başvuruların 83 bin 900'ünü reddeden komisyonda, 34 bin 200 müracaatın incelemesi ise devam ediyor.

33 DERNEK, VAKIF, TELEVİZYON KANALI TEKRAR AÇILDI



Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf ve televizyon kanalının da bulunduğu 33 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.