OHAL Komisyonuna yeni görevlendirme

Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu üyeliğine getirildi.
Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan Komisyonda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.
Komisyondan yapılan açıklamada, daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle OHAL Komisyonundan ayrılan iki üyenin yerine, Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar'ın görevlendirildiği bildirildi.
Geçen ay itibarıyla 30 bin dosyayı karara bağladığı belirtilen Komisyonun, son görevlendirmeler sonrası mevcut 7 üyesinin yanı sıra 80'i raportör olmak üzere 240 personel ile çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.
- Başvurularda son gün
Öte yandan OHAL Komisyonuna başvurular bugün sona eriyor.
Başvuru için "https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.
Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.
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