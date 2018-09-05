HABER

OHAL Komisyonuna yeni görevlendirme

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:00 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Komisyonda görevlendirildi

Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu üyeliğine getirildi.

Olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan Komisyonda yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Komisyondan yapılan açıklamada, daha önce başka görevlere atanmaları nedeniyle OHAL Komisyonundan ayrılan iki üyenin yerine, Cumhuriyet Savcısı Osman Çal ile Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar'ın görevlendirildiği bildirildi.

Geçen ay itibarıyla 30 bin dosyayı karara bağladığı belirtilen Komisyonun, son görevlendirmeler sonrası mevcut 7 üyesinin yanı sıra 80'i raportör olmak üzere 240 personel ile çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

- Başvurularda son gün

Öte yandan OHAL Komisyonuna başvurular bugün sona eriyor.

Başvuru için "https://ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" adresinden alınan başvuru formu imzalanarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilecek. Başvuru belgeleri buradaki görevlilerce onaylanacak.

Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin, bugün mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekiyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ak Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemliAk Partili Karayel: AB ile ilişkilerimizin sıcak olması önemli
TBMM Başkanı Yıldırım, Eskişehir'den Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren ile geldi TBMM Başkanı Yıldırım, Eskişehir'den Ankara'ya Yüksek Hızlı Tren ile geldi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
OHAL Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Serdar Ali Çelikler'den Ersun Yanal ve Fenerbahçe yorumu

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Acun Ilıcalı ve Yıldız Tilbe'den O Ses Türkiye mesajları! İddialara son noktayı koydular

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

30 Ağustos resepsiyonunda 'şarbon' testi! Binali Yıldırım: Önce Bakan yesin

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Abdulkadir Selvi: İdlib operasyonunun Türkiye'yi vurmasından korkuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlerde ittifak açıklaması

CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

CHP'den çalışanlarla ilgili dikkat çeken öneri: Maaşlar her ay arttırılsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.