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OHAL Komisyonu'nda 70 bin başvuru karara bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

OLAĞANÜSTÜ Hal  (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, yapılan 126 bin 120 başvurundan 70 bin 406'sının karara bağlandığını, 55 bin 714'ünün ise incelemesinin devam ettiğini açıkladı.

ANKARA, (DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, yapılan 126 bin 120 başvurundan 70 bin 406'sının karara bağlandığını, 55 bin 714'ünün ise incelemesinin devam ettiğini açıkladı.
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruların değerlendirip karara bağlanıyor. Komisyon bünyesinde 80’i raportör (hâkim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görevli. Bu kapsamda, kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 470 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi.
BAŞVURU SAYISI 126 BİN 120
Açıklamada, bugün itibariyle komisyona yapılan başvuru sayısının 126 bin 120 olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Komisyon tarafından verilen karar sayısı (70.406) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 55 bin 714'tür. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 03.05.2019 tarihi itibariyle verilen karar sayısı 5 bin 250 kabul, 65 bin 156 ret olmak üzere toplam 70 bin 406'dır. Komisyon ayrıca, görev kapsamına girmeyen 2 bin 500 başvuru hakkında ön inceleme kararı vermiştir. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmektedir. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir."
Başvurucuların Komisyon internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu hakkında bilgi edinebildiği belirtilen açıklamada, komisyonun haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verdiği belirtildi.

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