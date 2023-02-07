Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle, 10 ilde 3 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıkladı. Bu açıklama ile birlikte OHAL nasıl uygulanır, neden ilan edilir? Deprem sonrası OHAL ilan edildi mi, ne zaman bitecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte OHAL hakkında tüm merak edilenle.r..

OHAL NASIL UYGULANIR, NEDEN İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

OHAL’de şu uygulamalar hayata geçirilebilmektedir;

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması,

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama,

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması,

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması,

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme,

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması,

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması,

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması,

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama,

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması,

DEPREM SONRASI OHAL İLAN EDİLDİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.

