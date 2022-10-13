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Ojeli elleriyle tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu ''Kimsenin torpillisi olmadım, çalmadım, çırpmadım''

13.10.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç Kuruş dizisinden sonra Avcı ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, ellerine siyah oje sürdüğü için sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Konu hakkında ilk kez konuşan Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü.

Ojeli elleriyle tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu ''Kimsenin torpillisi olmadım, çalmadım, çırpmadım''

Instagram hesabından paylaştığı asansör pozunda siyah ojeleriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu. Kaygılaroğlu, ''Kimsenin torpillisi olmadım, bir gün çalmadım çırpmadım. İnsan olarak güzel yanlarım var. Kızdım ve kırıldım açıkçası'' diyerek gelen eleştirilere sitem etti.

Yakışıklı oyuncu, gündeme oturan ojeli tırnakları hakkında şunları söyledi:

Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya’nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum. Ne yapmaya çalışıyormuşum. İnsanlara kötü örnek oluyormuşum.

Elleri tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu ''Kimsenin torpillisi olmadım, çalmadım, çırpmadım''

''KİMSENİN TORPİLLİSİ OLMADIM''

10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövme yaptırdığım dövmeler yaptırdım. Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım, çırpmadım, vergi kaçırmadım. Kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım. Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. Sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım. Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabii bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel, saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez.

Ojeli elleriyle tartışma yaratan Uraz Kaygılaroğlu sessizliğini bozdu ''Kimsenin torpillisi olmadım, çalmadım, çırpmadım''

''TIRNAKLARIMLA KAZIYA KAZIYA GELDİM''

Kızdım ve kırıldım açıkçası… Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim, eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse, insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz. İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. O yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Haydi işiniz gücünüz rast gitsin.

DESTEK YAĞDI

Uraz kaygılaroğlu'nun paylaşımına Hazal Kaya, Pelin Akil, Hasibe Eren, Caner Özyurtlu, Serel Yereli, Burcu Biricik gibi isimlerden destek yağdı. Uraz Kaygılaroğlu'na bir destek de, eski eşi Melis İşiten'den geldi.

Uraz Kaygılaroğlu siyah ojesiyle tartışma yarattı! Beğenen de var eleştiren de...Uraz Kaygılaroğlu siyah ojesiyle tartışma yarattı! Beğenen de var eleştiren de...


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