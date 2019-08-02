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Ok attılar, ata bindiler, kımız içtiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Moğolistan ziyaretine eşlik eden milletvekilleri ok attı, ata bindi, kımız içti; ilk "Türk" yazısının geçtiği Tonyukuk Abidesi'ni ziyaret etti, Orhun Irmağı'nda ellerini yıkadı

ULANBATOR (AA) - ALP ÖZDEN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Moğolistan ziyaretine eşlik eden milletvekilleri ok attı, ata bindi, kımız içti; ilk "Türk" yazısının geçtiği Tonyukuk Abidesini ziyaret etti, Orhun Irmağı'nda ellerini yıkadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Meclis Başkanı Başkanı Gomboja Zandanshatar'ın resmi davetlisi olarak üç günlüğüne bu ülkeye gitti.

Şentop’a TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş'dan oluşan milletvekilleri de eşlik etti.

İlk gün resmi temasların ardından, ikinci gün Ötüken Vadisi, Orhun Irmağı ve Karakurum bölgesine geçildi.

Burada ilk olarak Karakurum Müzesi ve Erdene Zuu Manastırı ziyaret edildi. Milletvekilleri, Budist tapınaklarını gezdiler, içindeki objeleri incelediler.

Ardından Orhun Anıtları'nın bulunduğu bölgeye geçildi.
Heyet, burada Bilge Kaan ve Kültigin anıtları ile diğer kalıntıları incelediler.
Milletvekilleri, bu anıtların ilk dikildiği yerden yerden, Türkiye'ye götürmek üzere toprak aldı.

Daha sonrasında, Moğol yaşam tarzını tanımak için bir çoban ailesi ziyaret edildi. Bu ziyaret sırasında renkli anlar yaşadı. Milletvekilleri burada ok attı, ata bindi. Milletvekillerine, ailenin ürettiği kımız, süt kurusu, kaymak ikram edildi.

Milletvekilleri, Ulan Bator'daki Cengiz Han Atlı Heykeli'nin bulunduğu bölgeye de gittiler ve ilk "Türk" yazısının bulunduğu Tonyukuk Abidesi'ni ziyaret ettiler.

Milletvekilleri Tonyukuk Abidesi'nin "Türk" yazan kısmını elleriyle işaret ederek, fotoğraf çektirdiler.

Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, milletvekillerine abideyle ilgili bilgi verdi.

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