Ok: Hakkımdaki dava hukuki değil

Ok, davanın "politik bir amacı olduğu" görüşünde.Avukat Veysel Ok'un "devletin kurum ve yargı organlarını aşağılama” suçlamasıyla yargılandığı davanın onuncu duruşması bugün İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

"Yılan hikayesine döndü"

Hakkındaki dava ile ilgili olarak DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ok, "10 celse oldu, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden bir dava. Yılan hikâyesine döndü işin doğrusu. Üç tane hâkim değişti" dedi. Ok, "Savunma ve hakları çerçevesinden, ifade özgürlüğü çerçevesinden konuştum ve 'Türkiye’de yargı bağımsız değildir' dedim, hâlâ da o fikirdeyim aslında. Hiç dava konusu olmaması gerekirken dava açıldı ve yaklaşık 10 celsedir devam ediyor. Şimdi yeni bir mahkemeye gidecek buradan. Sıfırdan, baştan alınacak her şey” değerlendirmesinde bulundu.

"Davanın politik bir amacı var"

Bir avukat olarak yargının bir parçası olduğunu ve parçası olduğu kuruma hakaret etme kastı bulunmadığını belirten Ok, "Ama tabii ki eleştirim var ve o eleştirim kalıcı. Çünkü Türkiye’de yargı sorunların ta kendisi şu anda. Tabii ki hem vatandaş olarak hem de avukat olarak daha bağımsız, daha tarafsız daha etkin ve daha işlevsel bir yargı talep etmek benim hakkım" dedi.