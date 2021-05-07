Ok ve yay ile Volkswagen Amarok avlanır mı?

Geçmişimizde okçuluk önemli bir yer taşımaktadır. Günümüzde de hala bu ok ve yay eğitimi birçok okulda verilmekte. Videomuza konuk olan Ömer hocamız ise bu işe gönül verenler arasında. Videomuzda ikinci konuk olarak Volkswagen’in başarılı versiyonlarından olan Amarok’u görüyoruz. Aventura isimli en güçlü versiyonu ile konuğumuz olan araç, 258 Bg güç seviyesine sahip.

VOLKSWAGEN AMAROK NE KADAR GÜÇLÜ?

Amarok 3.0 litrelik benzinli motor ile testimize konuk oluyor. Bu motor 258 Bg güç ve 580 Nm tork değerine sahip. V6 makineye sahip olan model, 0-100 hızlanmasını 7.4 saniyede tamamlıyor. Modelin tüketim değeri ise 10 litre olarak belirlenmiş.

Peki videoda bizleri neler bekliyor. Adeta av ve avcı konumunda yarışacağımız bu videoda Amarok en güçlü versiyonu ile av olacak. Belirli bir rota üzerinde arkasında hedef tahtası ile oklardan kaçmaya çalışacağız. Ok atma konusunda usta olan Ömer hocamızdan kaçabilecek miyiz? Keyifli seyirler.