MAGAZİN

'Okan abiyi aramadım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.09.2018 12:23 | Son Güncelleme

Kerimcan Durmaz, önceki gece İstanbul Tren Pera’da sahne aldı.

Kerimcan Durmaz, önceki gece İstanbul Tren Pera’da sahne aldı.

'Okan abiyi aramadım'

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Mekan sahibi Yusuf Tekin ile poz verdikten sonra Durmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt ile görüşüp görüşmediği sorusuna ünlü DJ, “Demet benim ablamdır. Maddi, manevi yardım etmeye çalıştım. Okan abiyle konuşmadım. Demet ablayla yakın olduğum için aramadım da... Ama bir yerde denk gelirsek konuşurum” yanıtını verdi.
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Kerimcan Durmaz’ın pırlanta yüzükleri dikkat çekti.
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