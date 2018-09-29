'Okan abiyi aramadım'

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Demet Akalın’ın eski eşi Okan Kurt ile görüşüp görüşmediği sorusuna ünlü DJ, “Demet benim ablamdır. Maddi, manevi yardım etmeye çalıştım. Okan abiyle konuşmadım. Demet ablayla yakın olduğum için aramadım da... Ama bir yerde denk gelirsek konuşurum” yanıtını verdi.