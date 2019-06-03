Okan Bayülgen'den eski sevgilisi Deniz Seki'ye: Bana hangi şarkıyı yaptın?

Deniz Seki, eski sevgilisi Okan Bayülgen’in tv100 kanalında sunduğu Uykusuzlar Kulübü’ne konuk oldu. Bayülgen, sohbetin bir anında erkeklere yönelik yazılan şarkıları gündeme getirdi ve “Galiba biraz bu şarkılar erkeklere yazılıyordu. Sanki artık erkeklere yazılmamaya başlandı, biraz daha felsefi olmaya başladı. Erkekler şarkı yazılmaya değmez bence” dedi.

Deniz Seki ise Bayülgen’in bu sözlerine gülümsedi ve “Bence de” yanıtını verdi. Bayülgen de bunun üzerine eski sevgilisine “Bana hangi şarkıyı yazdın?” diye sordu.

Okan Bayülgen’in “Ben bana yazdıklarının hangileri olduğunu bilmiyorum. Çünkü senin kimlere şarkı yazdığını anlamak için son adam olmak lazım” diye konuştu.

Deniz Seki, Okan Bayülgen’in bu esprili sözlerine “Şarkılar benden çıktıktan sonra sizin” yanıtını vererek güldürdü.



