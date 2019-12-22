HABER

Okan Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 17:56 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'ye gelen Okan Bayülgen, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi.

Okan Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye gelen Okan Bayülgen, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geldi. Kente ve oyunu sahneledikleri Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne hayran kaldığını söyleyen Bayülgen, tesisin Denizli için büyük bir şans olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneledikleri Harem 'Kabare' adlı oyun için Denizli'ye gelen ünlü programcı ve oyuncu Okan Bayülgen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ile bir araya geldi. Bayülgen, Denizlililerin gösteriye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, oyunu sahneledikleri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin Denizli için büyük bir şans olduğunu söyledi. Tesisi Denizli'ye kazandıran Başkan Osman Zolan'ı tebrik ederek, sanata verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldıklarını belirtti.
Başkan Osman Zolan ise Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını söyledi. Bir süre önce hizmete aldıkları Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin en büyük ve en özel yatırımlarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Olağanüstü güzelliklere sahip Denizli'nin sadece şehircilik anlamında değil, sanat ve kültür anlamında da en üst seviyede olması için çabalıyoruz. Bu tesisimiz buna büyük katkı sağlayacak. Denizli bilimin, sanatın ve kültürün de başkenti olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Okan Bayülgen, Denizli'ye hayran kaldı

Büyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlarBüyükada'da ruam paniği! İptal ediyorlar
Mersin’de kadınların şiddete yönelik danslı protestosuna izin verilmediMersin’de kadınların şiddete yönelik danslı protestosuna izin verilmedi
Simav şehidini uğurladıSimav şehidini uğurladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

25 bin sivil daha Türkiye sınırına yöneldi

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

İkinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş hakkındaki iddialarla ilgili flaş açıklama

Bir partinin ismi değişiyor!

Bir partinin ismi değişiyor!

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

'Kayıp' diye aranan çift ahırda saklanmış

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Baba dehşeti! Tartıştığı oğullarına ateş açtı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara Valiliği'nden vatandaşlara fırtına uyarısı

Valilik'ten vatandaşlara fırtına uyarısı

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da ele geçirildi! Tam 4 kilo 870 gram...

Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da orman yangını! Ekipler bölgede

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Taksim'de 2 saat nöbet tuttular! Turistlerden yoğun ilgi

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Fırtına ve sağanak...

Dikkat! Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygulandıran paylaşım

Bakanlıktan duygulandıran paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.