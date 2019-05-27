Okan Bayülgen'in programı Muhabbet Kralı'nda sürpriz değişiklik! Muhabbet Kralı ne zaman yayınlanacak?

Ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen, uzun bir aranın ardından Uykusuzlar Kulübü ve Muhabbet Kralı programlarıyla tv100'de ekranlara dönmüştü.

Okan Bayülgen'in her hafta alanında uzman konuklarla birlikte birbirinden farklı konuları ele aldığ Muhabbet Kralı programının yayın saatinde değişiklik yaşandı. İlk 2 bölümüyle cuma akşamları 21.00'de ekranlara gelen program, bu haftadan itibaren 22.45'te izleyiciyle buluşacak.

Okan Bayülgen ile Muhabbet Kralı, yeni bölümleriyle her Cuma 22.45'te tv100 ekranlarında olacak.

