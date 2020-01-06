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  4. Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 06.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, transferde adı Galatasaray'la anılan ve kamp kadrosuna almadığı Arda Turan'la ilgili konuştu. Okan Buruk, "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in kamp kadrosuna almadığı Arda Turan ile ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Arda Turan, Galatasaray'a transfer olacak mı?" sorusuna TRT Spor canlı yayınında yanıt veren Okan Buruk "Fatih Hoca, Arda Turan açıklaması yapmış, ona katılıyorum. Arda ülke için değerli. Arda Turan takımda oynamak için her şeyi yaptı. Son dönemde o mevkide 4-5 oyuncumuz oldu. Arda'nın motive olması, kendini iyi ve değerli hissetmesi gerekiyor. Arda'ya alacağı her karara saygı duyacağımızı söyledim. Yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirttim. Yeniliğe ihtiyacı var, Arda'nın da bu yönde düşünceleri var. Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek. Arda'nın ve kulüplerin ne yapacağı önemli hayırlısı neyse o olsun" dedi.

ARDA TURAN, BEŞİKTAŞ'A GİDER Mİ?

Okan Buruk, 'Arda Turan eski hocası Abdullah Avcı'nın yanına gider mi? Beşiktaş'a transfer olur mu?' sorusuna da "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

"VOLKAN'DA GELİŞME YOK, ROBINHO İÇİN TEKLİF GELMEDİ"

Okan Buruk, ismi Beşiktaş'la geçen Volkan Babacan ve Sivasspor'un istediği Robinho ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Babacan'ın transferi konusunda herhangi bir gelişme yok. Başakşehir olarak transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdan ayrılan olursa oyuncu bakarız şu an bakmıyoruz. Robinho ile Caicara'ya Brezilya'ya gittikleri için 2 gün izin verdik. Robinho'ya şu anda bir teklif yok, ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum."

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