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  4. Okan Buruk'tan derbiye saatler kala karar! Kadroya almadığını öğrenen isim tesislerden ayrıldı... İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Okan Buruk'tan derbiye saatler kala karar! Kadroya almadığını öğrenen isim tesislerden ayrıldı... İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.10.2024 16:48
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Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbinin başlamasına kısa bir süre kala iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken dev maçında ilk 11'leri de büyük oranda belli oldu. Öte yandan Sarı-Kırmızılı cephede maça kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan derbiye saatler kala karar! Kadroya almadığını öğrenen isim tesislerden ayrıldı... İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

İki takımda son hazırlıklarını tamamlarken, derbinin oynanmasına kısa bir süre kala ev sahibi ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.

HABERİ ALINCA TESİSLERİ TERK ETTİ

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TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil etmediği Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmazken bu haberi öğrenmesinin üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

KONTENJAN NEDENİYLE ALINMADI

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Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.

Öte yandan iki takımın hocası da ilk 11'ini büyük oranda belirledi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile

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Süper Lig Derbi son dakika beşiktaş galatasaray ilk 11
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