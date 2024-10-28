Okan Buruk'tan derbiye saatler kala karar! Kadroya almadığını öğrenen isim tesislerden ayrıldı... İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 10. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede lider Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
İki takımda son hazırlıklarını tamamlarken, derbinin oynanmasına kısa bir süre kala ev sahibi ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'un haberine göre; Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un maç kadrosuna dahil etmediği Türk asıllı Avusturya vatandaşı futbolcusu Yusuf Demir, derbi kadrosuna alınmazken bu haberi öğrenmesinin üzerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Yusuf'un yabancı kontenjanı sınırı nedeniyle 21 kişilik maç kadrosuna alınmadığı belirtildi. Bu sezon sarı kırmızılı takımda 4 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 37 dakika sahada kalırken skor katkısı sağlayamadı.
Öte yandan iki takımın hocası da ilk 11'ini büyük oranda belirledi.
Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Roland Sallai, Mauro Icardi, Victor Osimhen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile