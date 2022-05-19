Okan Karacan, oğlu Alican ile birlikte 19 Mayıs Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini değerlendirdi. 2. Sayfa programının ardından, Okan Karacan kimdir? 2. Sayfa konuğu Okan Karacan nereli ve kaç yaşında, ne mezunu? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Okan Karacan şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Okan Karacan, ilk ve orta öğrenimini Özel Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanandı, fakat okulu tamamlamadı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı ve bu bölümü bitirdi. 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Daha sonra BKM ve Uygur Kardeşler’de oyunculuğa devam etti. Çeşitli dizi ve filmlerde rol almasının yanında televizyon ve radyo programlarında sunuculuk yapmıştır.

2. SAYFA KONUĞU OKAN KARACAN NE MEZUNU?

Okan Karacan İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü 8 yılda tamamlayarak mezun olmuştur.

